Oto jeden z ostatnich utworów Alexi Laiho. Zespół Bodom After Midnight pokazał klip nagrany przed jego śmiercią [WIDEO]

Bodom After Midnight udostępnił utwór nagrany z Alexi Laiho przed jego śmiercią. Posłuchaj "Paint the Sky with Blood".

Alexi Laiho, założyciel grupy Children of Bodom, zmarł 4 stycznia 2021 w wieku 41 lat. Wokalista i gitarzysta odszedł z zespołu w 2019 roku i założył wówczas Bodom After Midnight, który nagrał w 2020 roku 3 piosenki. W końcu kapela udostępniła jedną z ostatnich piosenek Laiho, do której nagrano również teledysk.

Oto pośmiertny utwór Alexi Laiho. Zespół Bodom After Midnight pokazał klip nagrany przed śmiercią muzyka [WIDEO]

Najnowszy utwór grupy Bodom After Midnight nosi tytuł "Paint the Sky with Blood" i tak też będzie nazywać się nachodząca EP-ka zespołu, która ukaże się 23 kwietnia 2021. Na minialbumie pojawią się 3 piosenki - oprócz wspomnianego singla usłyszymy również "Payback’s A Bitch" oraz wersję live coveru "Where Dead Angels Lie" grupy Dissection.

Do utworu "Paint the Sky with Blood" powstał klip ukazujący muzyków grupy na scenie. Niejedna osoba zapewne wzruszy się oglądając ten teledysk, bo nadal trudno się pogodzić ze śmiercią muzyka.

Alexi Laiho nie żyje. Podano przyczynę śmierci

2 miesiące po informacji o śmierci muzyka podano oficjalną przyczynę zgonu. Kimberly Goss, żona zmarłego artysty przekazała, że powodem było „alkoholowe zwyrodnienie tkanki łącznej wątroby oraz trzustki”. Sekcja zwłok wykazała, że w organizmie Laiho wykryto mieszankę opioidów, środków przeciwbólowych i leków na bezsenność.