Ostatnie utwory Alexiego Laiho zostaną wydane. Pośmiertna płyta ukaże się jeszcze w tym roku

Bodom After Midnight wyda ostatnią epkę z udziałem swojego zmarłego frontmana. To muzyczny hołd dla Alexiego Laiho.

29 grudnia 2020 roku zmarł Alexi Laiho, fiński gitarzysta, kompozytor i wokalista. Muzyk przez lata był frontmanem metalowej grupy Children of Bodom. Kiedy kapela zakończyła swoją działalność, wraz z Danielem Freybergiem stworzył nowy skład - Bodom After Midnight.

Plany były wielkie – wiosną miała ukazać się epka zespołu, a pod koniec roku – pełnowymiarowe wydawnictwo. Niestety śmierć Alexiego pokrzyżowała długofalowe plany formacji. Muzycy jednak zdecydowali się wydać zapowiadany mini album.

Bodom After Midnight wyda epkę z utworami Alexiego Laiho

Epka “Paint The Sky With Blood” z udziałem Alexiego Laiho ukaże się 23 kwietnia 2021 roku. Została nagrana w 2020 roku w Finlandii. Muzycy Bodom After Midnight deklarują, że materiał to hołd dla ich frontmana oraz dla samego gatunku.

Jak czytamy w oświadczeniu zespołu:

Podobnie jak my, Alexi był zachwycony tymi piosenkami i chciał je wydać, cieszymy się więc, że możemy spełnić jego życzenie. Nie trzeba dodawać, że jesteśmy zaszczyceni i dumni, że mogliśmy być częścią jego ostatniego projektu twórczego i że teraz możemy go pokazać tak, jak on tego chciał. Nadszedł czas, by jeszcze raz wypuścić bestię z klatki, by uczcić muzykę, jaką tworzył Alexi, jego dziedzictwo i jego samego.

Poniżej możecie zobaczyć okładkę zapowiadanego wydawnictwa.

Fot. materiały prasowe

Bodom After Midnight - Paint The Sky With Blood. Tracklista