Oświadczyny podczas romantycznej kolacji? To już nudne i oklepane. Coraz więcej osób decyduje się na zadanie najważniejszego pytania swojej partnerce w niecodziennych okolicznościach. A może oświadczyny na koncercie? Na taki ruch decydują się niektórzy panowie i zaskakują swoje partnerki podczas występu ulubionej kapeli. Do takiej sytuacji doszło m.in. na koncertach Red Hot Chili Peppers czy Guns N' Roses. Zazwyczaj są to historie z dobrym zakończeniem, ale nie zawsze jest tak różowo - na koncercie kapeli The Front Bottoms dziewczyna nie przyjęła oświadczyn. Tym razem jednak pokażemy Wam historię z happy endem.

Oświadczyny w circle picie. Takie rzeczy tylko na koncercie Machine Head [WIDEO]

16 stycznia 2020 podczas koncertu Machine Head w Phoenix w stanie Arizona fani szaleli w circle picie. W trakcie intro do piosenki "Death Church" jeden z uczestników koncertu postanowił w środku tego piekła uklęknąć przed dziewczyną i oświadczyć się. Świadek tego zajścia nagrał oświadczyny i zdradził, że się zgodziła.

Muzyk Decapitated dołączył do Machine Head

Zespół postanowił w ramach jubileuszowej trasy koncertować w oryginalnym składzie: Robert Flynn, Logan Mader, Adam Duce i Chris Kontos. Do kapeli dołączył również Wacław Vogg z Decapitated, z którym muzycy nagrali nowy singiel "Do or Die".

