Oto 10 najgorszych albumów rockowych XXI wieku. Statystyki mówią same za siebie

Odbiór muzyki jest bardzo subiektywny i ściśle związany z indywidualnymi emocjami. Jeden album może być źródłem wielu skrajnych opinii i sporów. Jednak istnieją zestawienia i rankingi, dzięki którym możemy poznać opinię większości na temat danego materiału. Oceny krytyków zlicza między innymi witryna Metacritic.

Od 1999 roku strona prezentowała wyłącznie opinie na temat produkcji filmowych. Jednak już po 3 latach rozszerzyła swoją ofertę o świat muzyki i gier. Na portalu możemy sprawdzić średnią ocenę danego materiału wyliczoną na podstawie dziesiątek źródeł i indywidualnych recenzji krytyków. Skala metascore waha się od 0 do 100.

10 najgorszych rockowych płyt XXI wieku według krytyków

Posługując się danymi, które zebrała witryna, louderthansound.pl opublikował ranking najgorszych albumów rockowych ostatnich 20 lat. Wśród nich znaleźli się wykonawcy, których pewnie spora część z Was słucha i darzy sympatią.

Dziesiątkę niechlubnej listy otwiera formacja Megadeth i jej album "Super Collider", który otrzymał ocenę 41 według skali Metascore. Krytyk "Exclaim" stwierdził, że nie ma na nim nic odrażającego, jednak również nie zawiera niczego, co zapada w pamięć. "Kerrang!" uznał, że to mało przekonujący album wydany w pośpiechu, a "Q Magazine" zarzuca zespołowi porzucenie thrashu na rzecz nijakiego rocka.

9. miejsce zajmuje Nickelback i album "All The Right Reasons". Krytycy nie pozostawili na nim suchej nitki. "Q Magazine" porównał materiał do SUV-a - wielki, dopracowany i zupełnie niepraktyczny. "Tiny Mix Tapes" uznał, że "All The Right Reasons" nie wyróżnia się wśród wydawnictw zespołu, opiera na stereotypach, typowych formułach i można zanudzić się przy nim na śmierć. Z kolei "New York Times" napisał, że w hardrockowej śmieszności Nickelback jest nie do pokonania.

Podium zestawienia otworzył Phil Collins i jego album "Testify". Muzykowi Genesis "Uncut" zarzucił brak serca w utworach, które są pięknie wyprodukowane, precyzyjne i przyjazne dla radia, jednak pozbawione duszy. "To po prostu nie działa" głosi "Mojo", a "E!" stwierdza, że płyta Collinsa to wielkie nudy.

Srebrny medal porażki wędruje do Limp Bizkit. Krytykom nie spodobała się płyta "Results May Vary", którą ocenili na jedynie 33 punkty w dostępnej skali. "Playlouder" nie przebierając w słowach uznał album za "g*wniany". Z kolei "Dot Music" stwierdził, że krążek może stać się kluczową częścią dokumentu o "przerażającej próżni w kulturze XXI wieku".

Pierwsze miejsce natomiast zajął album "Hefty Fine" grupy Bloodhoung Gang. "Plaulouder" uznał, że na świecie istnieje zdecydowanie zbyt wiele płyt Bloodhound Gang, a ta powinna zostać poddana recyklingowi. "PopMatters" z kolei zarzuca zespołowi zrzynanie z Blink 182 i kiepskie teksty.

Lista najgorszych płyt rockowych XXI wieku