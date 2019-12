Koniec roku to dobry czas na wszelkie podsumowania. Przez ostatnie 12 miesięcy sporo zmieniło się na rynku muzycznym - pojawiły się nowe gwiazdy młodego pokolenia, ulubione kapele wydały nowe płyty, w naszym kraju odbyło się sporo fantastycznych koncertów. A co z coverami? Przeróbki znanych piosenek to ciekawe urozmaicenie i wiele zespołów zdecydowało się na to, by sięgnąć po twórczość innych artystów. Niekiedy covery są na tyle dobre, że stają się popularniejsze od oryginałów. Jak sytuacja wyglądała w 2019?

Serwis Metal Insider postanowił przyjrzeć się rockowym i metalowym coverom, które narobiły szumu w 2019. Nie zabrakło zatem Black Sabbath w wykonaniu grupy Weezer, która wydała cały album z przeróbkami znanych hitów, m.in. A-ha czy Tears For Fears. W zestawieniu pojawili się również Trent Reznor z coverem Davida Bowiego czy Dragonforce w repertuarze Celine Dion.

Najlepsze covery z 2019 roku

10. Weezer - "Paranoid", cover Black Sabbath

9. Architects - "Change (In The House of Flies)”, cover Deftones

8. Dragonforce "My Heart Will Go On", cover Celine Dion

7. Avantasia & Eric Martin "Maniac", cover Michaela Sembello

6. Trent Reznor & Atticus Ross - "Life On Mars", cover Davida Bowiego

5. Cold - "Run", cover Snow Patrol

4. Apocalyptica - "Fields of Verdun", cover Sabaton

3. Marilyn Manson - "The End", cover The Doors

2. Witherfall - "A Tale That Wasn’t Right", cover Helloween

1. Mastodon - "Stairway to Heaven", cover Led Zeppelin

