Oto 10 najpopularniejszych teledysków w Polsce w 2021. W zestawieniu nie ma rockowych twórców

Grudzień to dobry moment na wszelkie muzyczne podsumowania. Czego słuchaliśmy w 2021 roku? Którzy artyści są najpopularniejsi? Które teledyski mają najwięcej wyświetleń? Takie ciekawostki nigdy się nie nudzą. YouTube podzielił się swoimi statystykami i dzięki temu dowiedzieliśmy się, które teledyski były najpopularniejsze w Polsce. Nie będzie raczej zaskoczeniem, że w TOP 10 nie ma rockowych nagrań.

TOP 10 najpopularniejszych teledysków w Polsce na YouTubie w 2021

1. miejsce należy do sanah i Vito Bambino. Ich teledysk do "Ale jazz!" ma 70 milionów odtworzeń. 2. pozycję zajął Sobel z kawałkiem "Fiołkowego pola" - te nagranie ma 64 mln odtworzeń. Brąz należy do Maty. Teledysk do "Kiss cam (podryw roku) ma 60 mln wyświetleń.

Młodziutka Sanah pojawiła się aż 4 razy w tym zestawieniu. "Ten Stan" (Official audio) pojawił się na 6. pozycji, natomiast "etc. (na disco)" zajął 8. miejsce. Jej piosenka "2:0" zamyka zestawienie.

YouTube w 2021: Najpopularniejsze teledyski w Polsce