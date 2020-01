Oto albumy metalowe które w 2020 roku obchodzą 10-lecie. Wśród nich Ghost

Od 2010 roku mija właśnie 10 lat. Z tej okazji redaktorzy portalu Metal Sucks opublikowali listę albumów, które w 2020 roku obchodzą swoje dziesięciolecie. W wielu przypadkach krążki to debiuty, które były pierwszym krokiem do późniejszej kariery.

Oto albumy metalowe które w 2020 roku obchodzą 10-lecie

Chociaż niektórym pewnie wydaje się to niemożliwe w 2020 roku mija 10 lat od premiery "Nightmare" Avenged Sevenfold. Oznacza to również, że zespół odwiedził Polskę po raz pierwszy i póki co ostatni już 5 lat temu.

The Acacia Strain "Wormwood"

Agalloch "Marrow of the Spirit"

Avenged Sevenfold "Nightmare"

Cloudkicker "Beacons"

Deftones "Diamond Eyes"

The Dillinger Escape Plan "Option Paralysis"

Dimmu Borgir "Abrahadabra"

Enslaved "Axioma Ethica Odini"

Chociaż Ghost nadal jest uważany za świeżą kapelę, to ich debiutancki album ukazał się już 10 lat temu. Rok 2010 to też debiut krążka "Mechanize" Fear Factory.

Fear Factory "Mechanize"

Ghost "Opus Eponymous"

High on Fire "Snakes for the Divine"

Ihsahn "After"

Gdyby mógł 10 świeczek na torcie zdmuchiwałby także "The Final Frontier" Iron Maiden, a także debiut norweskiego Kvelertak.

Intronaut "Valley of Smoke"

Iron Maiden "The Final Frontier"

Kvelertak "Kvelertak"

Nevermore "The Obsidian Conspiracy"

W 2010 roku ukazał się również cieszący się dużą popularnością dziesiąty album Ozzy'ego Osbourne'a czy krążek "Blackjazz" awangardowego Shining z Norwegii.

Ozzy Osbourne "Scream"

Periphery "Periphery"

Sevendust "Cold Day Memory"

Shining "Blackjazz"

Ponadto dziesięciolecie swoich dzieł może odhaczyć także blackmetalowy Triptykon z debiutanckim albumem czy grindcore'owy Wormrot.

Sigh "Scenes From Hell"

Triptykon "Eparistera Daimones"

Wormrot "Abuse"

