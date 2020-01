Judas Priest przegrał z Whitney Houston. Oto artyści, którzy wejdą do Rock and Roll Hall of Fame 2020

Rock and Roll Hall of Fame co roku honoruje muzyków, którzy przyczynili się do rozwoju muzyki rockowej i miały w nią znaczny wkład. Niestety nominacje często wywołują negatywne reakcje - dlaczego do galerii sław rocka wprowadzani są raperzy, natomiast Judas Priest został nominowany pierwszy raz w 2018 roku? W końcu dowiedzieliśmy się, kto w 2020 dołączy do Rock and Roll Hall of Fame i fani rocka oraz metalu nie będą zadowoleni...

Rock and Roll Hall of Fame 2020: Znamy zwycięzców

Tegorocznymi nominowanymi byli m.in. Motorhead, Soundgarden czy Judas Priest i jak się okazuje, te legendarne zespoły nie wejdą do galerii sław. Kto natomiast znajdzie się w Hall of Fame? Plebiscyt wygrała... Whitney Houston. Mniej kontrowersyjnym wyborem są na pewno kapele Nine Inch Nails czy Depeche Mode.

Kto jeszcze zwyciężył? Powody do radości mają fani zespołów The Doobie Brothers, T.Rex, do galerii sław dołączą również The Notorious B.I.G.. Natomiast Ahmet Ertegun Award (nagroda dla m.in. producentów, tekściarzy i dziennikarzy muzycznych) powędruje do Irvinga Azoffa oraz Jona Landau.

Co ciekawe, do Rock and Roll Hall of Fame wejdą artyści, którzy nie zdobyli najwięcej głosów w głosowaniu internautów. 1. miejsce zajął Dave Matthews Band, zaś Judas Priest wskoczył na 5. pozycję.

