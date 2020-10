Oto gust muzyczny Polaków od 2013 roku. Czego najczęściej słuchamy?

Gust muzyczny Polaków nie zmienia się bardzo gwałtownie. Spotify opublikował dane dotyczące najczęściej odtwarzanych utworów od 2013 roku. Obyło się bez zaskoczeń.

Czego słuchają Polacy? Zestawienie sięga 2013 roku

Serwis Spotify pojawił się w Polsce w 2013 roku. Wówczas cała muzyka oferowana przez platformę streamingową dotarła do wszystkich, którym zależało na szybkim, prostym, a przede wszystkim legalnym odtwarzaniu muzyki.

Czego najczęściej słuchają Polacy na Spotify?

Po 7 latach Spotify dokonał analizy gustu muzycznego swoich użytkowników z Polski. Jak prezentują się statystyki?

Najpopularniejsze gatunki wśród polskich użytkowników Spotify to pop, dance pop, hip-hop, trap oraz rock. Można się zatem domyślić, że muzyka towarzyszy nam często podczas imprez, a duże znaczenie ma dla nas tekst utworów, który jest kluczowy zwłaszcza w hip-hopie.

Od 2013 roku najczęściej odtwarzanym za pośrednictwem serwisu utworem w Polsce został numer "Shape of You" Eda Sheerana. Statystyki mówią, ze viralowych kawałków najczęściej słuchają użytkownicy poniżej 17 roku życia, a słuchacze w przedziale wieku od 17 do 24 lat wybierają polski rap.

W 2013 roku najpopularniejszym utworem w Polsce według Spotify był "Get Lucky" Daft Punk. Rok później na szczycie zestawienia pojawił się "I See Fire" Eda Sheerana. 2015 rok należał do DJ-a Snake'a, Major Lazer i MO oraz utworu "Lean On". Rok później triumfowała Sia i jej "Cheap Thrills". W 2017 roku pokochaliśmy wspomniany już kawałek "Shape of You" Sheerana.

Ostatnie lata na Spotify zostały jednak zdominowane przez hip-hop. W 2018 roku najczęściej słuchaliśmy utworu "Tamagotchi" Taconafide, a rok temu pokochaliśmy "Język ciała" Tymka i Big Sycthe. Kto dołączy do statystyk w 2020 roku?