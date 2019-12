Oto lista piosenek świątecznych dla tych, którzy nienawidzą piosenek świątecznych

Święta to czas wspólnego gotowania, ubierania choinki, kupowania prezentów i słuchania specjalnie wybranej na ten czas muzyki. Jednak są osoby, które zamiast tego cukierkowego obrazka widzą okres awantur, potłuczonych bombek przez kota i codziennego odkurzania igieł sypiących się z żywego drzewka, świątecznego szału zakupów i gigantycznych kolejek w marketach. Na deser dostają jeszcze znienawidzone kiczowate przyśpiewki.

Piosenki świąteczne dla tych, którzy ich nienawidzą

W sieci pojawiła się lista kompozycji, które być może umilą święta nawet ich największym hejterom, którzy zamiast kolejny raz przewracać oczami, zaczną nucić przy stole wesołe melodie. W zestawieniu znajdziemy piosenki zupełnie nieoczywiste oraz całkiem inne wersje znanych świątecznych klasyków. Oto one:

1. Happy Xmas (War Is Over) - John Lennon

"Happy Xmas (The War Is Over)" to wyjątkowa kompozycja wydana w 1971 roku przez Johna Lennona i Yoko Ono. Piosence towarzyszy refleksja na temat wojny w Wietnamie. Chociaż utwór pojawia się na świątecznych albumach i jest emitowany przez stacje radiowe częściej w okresie Bożego Narodzenia - to tak naprawdę protest song o znacznie głębszym znaczeniu, co może zachęcić do odsłuchu sceptyków.

2. Jingle Bells (Batman Smells) - Robert Goulet

Piosenka "Jingle Bells" w wersji Roberta Gouleta pojawiła się w jednym z odcinków serialu "Simpsonowie", w którym Bart otwiera kasyno. Goulet śpiewa na jego otwarciu wyjątkową interpretację świątecznego hitu, która tym razem opowiada o zmaganiach Batmana z higieną osobistą.

3. Little Drummer Boy - Kenny Rogers

"Little Drummer Boy" to klasyczna amerykańska piosenka bożonarodzeniowa. Opowiada o chłopcu, który nie ma nic do złożenia w darze dla nowo narodzonego Jezusa, więc oferuje swój talent - grę na bębenku. W wersji Kennetha Raya Rogersa utwór nabiera całkiem nowego charakteru.

4. Christmas In Hollis - Run D.M.C.

Świąteczną piosenkę ma na koncie również grupa Run D.M.C. Muzycy opowiadają o tym, jak wspaniałomyślnie postanowili nie rabować Świętego Mikołaja w Wigilię. Wszystko dzięki ogarniającemu ich duchowi Bożego Narodzenia.

5. Let It Snow - Vaughn Monroe

"Let It Snow" to kolejna kompozycja, która jest pozycją obowiązkową na święta, chociaż nie zawiera motywu świątecznego. Utwór napisano w 1945 roku w Hollywood podczas trwającej fali upałów.

6. It’s The Most Wonderful Time For A Beer - The Carlton Dry Christmas Orchestra

"It’s The Most Wonderful Time For A Beer" to parodia z Carlton Dry śpiewana w stylu "The Wonderful Time of the Year". Piosenka szczególną sympatią cieszy się na antypodach, gdzie w święta jest bardzo gorąco, a jedyną zimną rzeczą jest piwo.

