Oto najbardziej wpływowe kraje na rynku muzycznym. Na liście znalazła się także Polska

Muzyka jest jednym z najważniejszych czynników kulturowych integrujących różne środowiska. Chociaż niektóre języki oraz gatunki zdominowały rynek, wymiana muzyki między krajami i kulturami nadal ma ogromny wpływ na to, czego dziś słucha cały świat. Niemiecki sklep medimops.de postanowił zagłębić się w ten temat i ustalić, który region ma największy wpływ muzyczny na świecie.

Zmierzenie tego na podstawie konkretnych danych nie należy do najprostszych, jednak zadanie ułatwiły nieco serwisy streamingowe, które gromadzą dane potrzebne do badań. Poza liczbą odtworzeń firma dotarła do informacji na temat pochodzenia artystów oraz zasięgu ich muzyki. Co ciekawe, badania obejmowały nie tylko muzykę współczesną, ale również twórców takich jak Bach czy Mozart. Aby dodać do wyników historyczny kontekst, firma zajęła się także ustaleniem wyjątkowości lokalnych dźwięków. Starano się określić style muzyczne wyróżniające dany kraj od innych oraz wszelkie tradycje wpisane w kulturę. W rywalizacji o miano najbardziej wpływowego kraju świata na rynku muzycznym nie wystartowały Chiny oraz Jamajka ze względu na zbyt mało danych.

Najbardziej wpływowe kraje na rynku muzycznym. Na którym miejscu znalazła się Polska?

Przedmiotem analizy była także infrastruktura muzyczna oraz relacje między lokalnymi artystami a instytucjami kultury. Zbadano liczbę szkół muzycznych, wytwórni oraz odsetek osób pracujących w branży. Ustalono także, jaki rodzaj muzyki jest najczęściej wydawany w danym kraju.

Jak czytamy na stronie sklepu, gdzie opublikowano wyniki badań:

Odpowiedź na pytanie, który kraj miał największy wpływ na rozwój muzyki, nadal pozostaje kwestią subiektywną. Muzyka współczesna nie istniałaby bez klasycznych niemieckich kompozytorów jak Mozart czy Bach, a oni nie mogliby stworzyć swoich dzieł bez wykorzystania, chociażby instrumentów, pochodzących z odległych zakątków świata.

Wyniki jasno pokazują, że najbardziej wpływowym krajem na rynku muzycznym są Stany Zjednoczone. Jednak dystans między poszczególnymi krajami zaczyna się zmniejszać. Ma na to wpływ przede wszystkim cyfrowa wymiana muzyki, która przyspieszyła proces wymiany treści. Co ciekawe, Polska w badaniu zajęła ostatnie, trzydzieste miejsce. Nasz kraj wyprzedzają Indie, Rosja czy Korea Południowa i Łotwa.

Jak pisze Bartek Chaciński na blogu Polifonia, gdzie komentuje wyniki badań:

Z kulturą muzyczną jest tak, że tym więcej jej, im jej więcej. A po stronie Ameryki przemawia nie tylko siła języka i globalnej komunikatywności, no i multikulturowości (bo reprezentację w USA mają muzycy z całej pierwszej 30-tki zestawienia) – także siła pewnego know-how, które tworzył ciągle rozrastający się show biznes. I to know-how pozwala z tej samej liczby dostępnych akordów ukręcić nieco więcej niezwykłych piosenek niż w innych częściach globu.

Oto lista trzydziestu najbardziej wpływowych muzycznie państw na świecie:

USA Wielka Brytania Francja Niemcy Kanada Japonia Włochy Szwecja Australia Irlandia Hiszpania Południowa Afryka Brazylia Holandia Korea Południowa Puerto Rico Rosja Kolumbia Łotwa Indie Belgia Dania Austria Argentyna Meksyk Węgry Czechy Grecja Nowa Zelandia Polska

Dokładniejsze wyniki oraz więcej szczegółów na temat metodologi tego badania znajdziecie TUTAJ.