Wielbiciele rockowych i metalowych brzmień są w stanie wydać naprawdę sporo na gadżety związane z ich ulubionymi zespołami. Każdy szanujący siebie fan musi w swojej szafie mieć chociaż jedną koszulkę z logo kapeli - w końcu nie wypada na koncercie pojawić się w byle jakiej koszulce. Jesteśmy w stanie wydać naprawdę sporo na T-shirty z ulubionymi kapelami, ale na pewnej licytacji padł rekord jeśli chodzi o cenę tego typu koszulek.

Oto najdroższa rockowa koszulka w historii. Nie uwierzycie, ile kosztuje [ZDJĘCIE]

Gazeta "San Francisco Chronicle" poinformowała, że na specjalnej licytacji poświęconej grupie Grateful Dead padł rekord jeśli chodzi o cenę sprzedaży koszulek. Jedna z nich - szara z logo zespołu z 1977 roku została wylicytowana za 15 120 dolarów (ok 59 890 złotych).

Sporo, prawda? To jednak nic w porównaniu do drugiego T-shirtu z 1967 roku, który sprzedano za 17 640 dolarów (ok 69 870 złotych). Żółta koszulka jest naprawdę rarytasem, bo jest to jeden z pierwszych wzorów zespołu, co więcej nakład wynosił prawdopodobnie 150 sztuk. Tym samym T-shirt Grateful Dead jest najdroższą koszulką rockowego zespołu w historii.

Wydalibyście tyle za vintage'ową koszulkę z logo ulubionej kapeli? Najwidoczniej znaleźli się fani, którzy chcieli mieć takie rarytasy w swoich kolekcjach. Kto bogatemu zabroni...