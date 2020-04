Oto najgorszy cover Nirvany w wykonaniu znanego zespołu, jaki dziś usłyszycie [WIDEO]

Niestety, żaden z zespołów nie był chociaż w połowie tak utalentowany, jak tercet (a potem kwartet) z Seattle. Do grupy tej zalicza się również Puddle of Mudd, które chociaż osiągnęło umiarkowany sukces komercyjny, nie ma nawet podjazdu do Nirvany. Zespół zdecydował się jednak oddać hołd Cobainowi i zagrał akustyczny cover "About A Girl" podczas styczniowego występu na antenie radia SiriusXM.

Najgorszy cover Nirvany, który dzisiaj usłyszycie

Chociaż wideo ma już prawie 3 miesiące, to dopiero niedawno zaczęło się pojawiać w nagłówkach artykułów online i zdobyło trakcję na YouTubie (gdzie ma ponad milion wyświetleń). Jeszcze zanim posłuchamy "About A Girl" w wersji PoM, to możemy być sceptycznie nastawieni - wszystko dlatego, że wideo ma ponad 17 tysięcy ocen negatywnych i tylko 2,5 tysiąca pozytywnych.

I po kilkunastu sekundach możemy na własnych uszach się przekonać dlaczego - wokalista Puddle of Mudd Wes Scantin trochę sobie nie poradził z klasykiem Nirvany. Do tego stopnia, że nawet jego koledzy z zespołu musieli ukrywać uśmiechy podczas grania. Zobaczcie ten niewypał na własne oczy:

Dla przypomnienia - tutaj posłuchacie "About A Girl" zagrane akustycznie przez Nirvanę: