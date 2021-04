Oto "nowy" utwór Nirvany stworzony przez sztuczną inteligencję. Tak brzmiałby zespół w XXI wieku

Co byłoby, gdyby Kurt Cobain dalej żył? Czy Nirvana nadal nagrywałaby kolejne płyty? Jeżeli tak, to jak brzmiałaby muzyka zespołu? Na to pytanie spróbowała odpowiedzieć organizacja Over the Bridge, która zajmuje się zdrowiem psychicznym i postanowiła dzięki sztucznej inteligencji stworzyć utwory muzyków z klubu 27, czyli osób, które zmarły w wieku 27 lat. Posłuchajcie zatem, czy utwór "Drowned in the Sun" rzeczywiście przypomina styl Nirvany.

Oto nowy utwór Nirvany "Drowned in the Sun". Stworzyła go sztuczna inteligencja

Jak podaje allaboutthemusic.pl, organizacja Over the Bridge wykorzystała do swojego projektu system Google Magenta, który "przesłuchał" 30 utworów Nirvany i na tej podstawie stworzył "nową" piosenkę. Technologia nie przestaje nas zaskakiwać - sztuczna inteligencja stworzyła muzykę oraz tekst utworu "Drowned in the Sun". W piosence zaśpiewał Eric Hogan, który brzmi jak Cobain i śpiewa w tribute bandzie Nirvany. Okazuje się, że największy problem SI stworzyły partie gitarowe wokalisty, które były bardzo różnorodne.

Prawda, że brzmi jak Nirvana? Nie jest to pierwszy tego typu eksperyment muzyczny. YouTuber Funk Turkey udowodnił, że dzięki sztucznej inteligencji jest w stanie nagrać nowy utwór Nirvany. Wykorzystał program lyrics.rip oraz algorytmy, dzięki którym powstał kawałek "Smother" w stylu Nirvany.