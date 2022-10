Perkusistę Foo Fighters będziemy mogli zobaczyć w dokumencie "Let There Be Drums", który niebawem zadebiutuje na Amazon Prime.

Taylor Hawkins odszedł 25 marca 2022. Jego ciało zostało znalezione w pokoju hotelowym w Bogocie, w Kolumbii. Foo Fighters miał wówczas wystąpić tam na festiwalu. Wyniki badań toksykologicznych potwierdziły obecność różnych narkotyków - w sumie aż 10 i benzodiazepiny, oficjalnie jednak nie podano przyczyny śmierci. Okazuje się, że tuż przed śmiercią Hawkins udzielił wywiadu, który niebawem będziemy mogli obejrzeć.

Oto ostatni wywiad Taylora Hawkinsa: "Nigdy nie zapomnę tego dnia" [WIDEO]

Justin Kreutzmann, syn perkusisty Greatful Death, postanowił nagrać dokument dotyczący perkusistów. Do współpracy zaprosił czołowych garowych reprezentujących różne pokolenia. W dokumencie "Let There Be Drums" zobaczymy m.in. Chada Smitha, Ringo Starra, Michaela Anthony'ego, Jasona Bonhama oraz Taylora Hawkinsa.

Kilka miesięcy przed śmiercią perkusista Foo Fighters udzielił wywiadu, który pojawi się w filmie "Let There Be Drums". Na razie w sieci udostępniono trailer tej produkcji zawierający fragment wywiadu z Hawkinsem, który mówi przed kamerą:

Pamiętam ten moment, gdy pierwszy raz usiadłem za zestawem perkusyjnym - jakby piorun przeszedł przez moje ciało. Nigdy nie zapomnę tego dnia.

Zobaczcie zwiastun dokumentu o wybitnych perkusistach:

Oglądaj

Dokument "Let There Be Drums" o perkusistach. Kiedy premiera?

Całe szczęście nie będziemy musieli długo czekać na premierę filmu. Dokument "Let There Be Drums" pojawi się 28 czerwca 2022 i będzie dostępny na Amazon Prime.

Zespół Foo Fighters postanowił w wyjątkowy sposób pożegnać Hawkinsa i zagrał 2 koncerty, na których pojawiła się plejada gwiazd. Występy odbyły się 3 września na stadionie Wembley w Londynie i 27 września Los Angeles. Na wyjątkowych show pojawili się m.in. muzycy Queen, Black Sabbath i Van Halen.