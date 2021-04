Czego słucha się w Polsce? Wielokrotnie w zestawieniach najpopularniejszych, polskich twórców na Spotify królują artyści ze świata rapu. Polska hip-hopem stoi i okazało się, że jeden z nich pobił rekord miliarda odtworzeń na Spotify. O kogo chodzi?

Oto pierwszy polski artysta z miliardem odtworzeń na Spotify. Rockmani nie będą zadowoleni

Fanpage Obliczenia i analizy w rapie udostępnił informację od jednego z fanów, że to właśnie Taco Hemingway przekroczył granicę miliarda odtworzeń w serwisie Spotify. Informacja została sprawdzona i rzeczywiście korona należy do Taco. Jak czytamy we wpisie:

Na ten olbrzymi sukces składają się przede wszystkim solowe projekty rapera oraz udział w Taconafide (86,5%), ponieważ przyniosły one raperowi dokładnie 929 349 352 odsłuchania piosenek. Z kolei kawałki, na których gościnnie się udzielił (takie też liczą się do dorobku rapera) wygenerowały 144 780 515 odtworzeń (13,5%). Na ten moment wyświetlenia Filipa przekraczają prawie 1,5-krotnie wszystkie odtworzenia Quebonafide.

Na dzień 6 kwietnia 2021 łączna liczba wynosi dokładnie 1 074 120 867 streamów.

Taco Hemingway ma na swoim koncie 6 studyjnych albumów, przy czym w 2020 roku wydał 2 albumy - "Jarmark" i "Europa", które od razu wskoczyły na sam szczyt ogólnopolskiej listy sprzedaży OLiS. Artysta wydał również 6 minialbumów i wiele występów gościnnych.