Oto pomysły, jak oglądać Pol'and'Rock 2020. Powstała Mapa Domówek

Ze względu na wyjątkowe okoliczności i szalejącą pandemię festiwal Pol'and'Rock odbędzie się w innej formule niż przez ostatnie 26 lat. Impreza przeniosła się niemal całkowicie do sieci, a koncerty, warsztaty czy spotkania ASP będą transmitowane dla festiwalowiczów za pośrednictwem mediów społecznościowych organizatorów.

Pol'and'Rock Festival 2020: Mapa Domówek

Fani oraz twórcy festiwalu starają się przenieść atmosferę z Kostrzyna do poszczególnych domów i świata online. Na stronie Pol'and'Rocka pojawiła się możliwość zgłoszenia swojej domówki. Aktualnie zarejestrowało się już 100 organizatorów, którzy mają własny pomysł jak świetnie i bezpiecznie bawić się w gronie najbliższych.

Ze wszystkich zgłoszeń powstaje Mapa Domówek, która pokazuje skąd festiwalowicze będą łączyć się podczas Najpiękniejszej Domówki Świata. Uczestnikom nie brakuje pomysłów.

Ekipa ze Szkocji zaplanowała zabawę w zaciszu domowym i ogrodzie, planują również przejażdżkę na motocyklach. Kolejna grupa to harcerze, którzy znają się od lat i razem przyjeżdżają na festiwal. Znaleźli już miejsce na obóz w harcerskim ośrodku nad jeziorem, gdzie będą mogli liczyć na cień, ochłodę w jeziorze oraz dostęp do prądu, co umożliwi zamontowanie projektora na ścianie budynku.

Jedna z fanek Pol'and'Rock zorganizuje wspólnie z przyjaciółmi domówkę na działce. Kamila przewidziała projektor oraz jedzenie inspirowane kuchnia Kryszny obecną na festiwalu. Inni by jeszcze bardziej wczuć się w klimat, chcą spędzić domówkę w namiotach i planują biwaki, na których pod gołym niebem będą oglądać transmisję ze studia w Warszawie.

Pol'and'Rock 2020: Kto wystąpi?

Pol'and'Rock Festival online rozpocznie się 30 lipca i potrwa do 1 sierpnia w sieci. Podczas Najpiękniejszej Domówki Świata prosto z warszawskiego studia WOŚP będzie można usłyszeć wykonawców takich jak: