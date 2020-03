Oto robot, który tworzy muzykę alternatywną. Nagrywa płytę i wkrótce ruszy w trasę koncertową

Jeszcze nie tak dawno sztuczna inteligencja pojawiała się wyłącznie w filmach science fiction. Znawcy gatunku domyślali się, że wkrótce fikcja ma ogromne szanse stać się rzeczywistością, jednak jej mniej świadomi odbiorcy często myśleli, że "myślące" roboty to tylko wytwór wyobraźni twórców.

Powstał robot, który tworzy muzykę i będzie koncertował

Dzisiaj AI wykorzystuje się w coraz bardziej zaskakujących dziedzinach. Okazuje się, że roboty mogą wykonywać nie tylko czynności techniczne, ale również świetnie radzą sobie z zadaniami kreatywnymi. Z usług sztucznej inteligencji skorzystała między innymi grupa Rammstein, która zdecydowała, że to AI wykona dla nich klip. Z kolei grupa badawcza z Bostonu dzięki algorytmom stworzyła blackmetalowy album.

Tym razem w sieci możemy śledzić poczynania Shimona. To robot Gila Weinberga, profesora Georgia Institute Of Technology. Był on przez lata faszerowany danymi, które miały nauczyć go komponować i grać muzykę.

Na Instagramie Shimona czytamy:

" Zrobotyzowany muzyk wykorzystujący sztuczną inteligencję do pisania i śpiewania piosenek, słuchania ich i improwizowania. Jestem tutaj, aby uczyć się współpracy z ludźmi oraz ich inspirować. "

Aktualnie robot nie ma na koncie wielkiego hitu, jednak potrafi on tworzyć teksty oraz nowe melodie. Shimon ma w planach się rozwijać, nagrać cały album i ruszyć w trasę koncertową. Na razie w sieci możemy znaleźć jego pierwszy singiel.

