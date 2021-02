Cliff Burton dołączył do Metaliki w 1982 roku i zagrał na trzech pierwszych albumach kapeli- „Kill ‘Em All”, „Ride The Lightning” i „Master Of Puppets”. Basista zginął w wypadku 27 września 1986 w wieku 24 lat i muzycy Metalliki nadal tęsknią za Cliffem Burtonem. Również fani nadal wspominają basistę, odkopują jego stare nagrania i zastanawiają się, co byłoby, gdyby... Nic zatem dziwnego, że fani Metalliki zwrócili uwagę na pewnego muzyka, która bardzo przypomina Cliffa Burtona - co więcej, on też gra na basie!

Oto sobowtór Cliffa Burtona, który też gra na basie. Posłuchajcie, co potrafi!

Jake Kiernan z Colorado bardzo przypomina z wyglądu Cliffa Burtona i również jest basistą. Swoje nagrania udostępnia w social mediach i praktycznie pod każdym nagraniem można zobaczyć komentarze dotyczące jego podobieństwa z basistą Metalliki. Muzyk nawet nagrał zabawne wideo dotyczące tych właśnie komentarzy.

Prawda, że basista jest podobny do Cliffa Burtona? Teraz posłuchajmy, co potrafi!

I jak oceniacie jego możliwości?