Najpopularniejszy świąteczny przebój w Wielkiej Brytanii? Może "Last Christmas" albo "All I Want for Christmas"? Nie, okazuje się, że ulubionym przebojem świątecznym jest gitarowy utwór, który ze Świętami ma mało wspólnego.

Oto świąteczny przebój wszech czasów... i jest nim piosenka RATM. Jak to możliwe?

W Wielkiej Brytanii stworzono sondaż z ulubionymi świątecznymi piosenkami dla Official Charts Company i Nine Eight Books. Przez 3 tygodnie fani mogli głosować na swoje ulubione piosenki, które ukazały się przez ostatnie 70 lat. Ranking organizowany jest co roku i ponownie na 1. pozycji pojawił się przebój Rage Against the Machine "Killing in the Name". Na drugim miejscu znalazł się utwór Spice Girls "2 Become 1". W sumie oddano 41 tys. głosów i RATM zdobył 51% głosów.

Dlaczego akurat hit RATM zajął 1. miejsce w rankingu ze świątecznymi przebojami wszech czasów? W grudniu 2009 roku fani stworzyli akcję "Rage Against The Machine For Christmas No. 1", by właśnie przebój RATM wskoczył do rankingu świątecznych piosenek. Organizatorzy namawiali, by w okresie świątecznym fani kupowali właśnie singiel RATM. Udało się. Organizatorzy akcji chcieli zapobiec, by 1. miejsce ponownie zajął Simon Cowell, zwycięzca brytyjskiego X-Factora.