Oto utwór, który jako pierwszy w historii PRZEZ ROK utrzymał się na liście Top 10 Billboardu

The Weeknd pobił niezwykły rekord. Jego kawałek przez rok był w Top 10 Billboardu, co od 1958 roku (czyli powstania listy) nie udało się dotąd nikomu innemu - nawet Michaelowi Jacksonowi.

Pierwsze historyczne zestawienie 100 najpopularniejszych utworów Billboard pojawiło się 4 sierpnia 1958 roku. Od tamtego czasu nie było żadnego utworu, który utrzymałby się w pierwszej dziesiąte tej listy przez pełne 52 tygodnie. To właśnie się zmieniło za sprawą megahitu "Blinding Lights" autorstwa The Weeknda.

Oczywiście Abel Tesfaye nie dostał za swój album "After Hours" nawet jednej nominacji do nagród Grammy, ale nie przeszkodziło mu to w tym, żeby wykręcić historyczne statystyki popularności.

Co ciekawe, singiel "Blinding Lights" na początku nie był "pełnoprawnym" hitem. The Weeknd wypuścił kawałek 29 listopada 2019 roku jako drugą zapowiedź swojego nadchodzącego wydawnictwa - ten w pierwszym tygodniu zanotował 11. miejsce na liście Hot 100, a zaledwie 7 dni później spadł na miejsce 52.

Jakimś cudem 12 tygodni później piosenka dostała drugie życie i po raz pierwszy pojawiła się na 10. miejscu Hot 100, a po premierze "After Hours" (20 marca 2020 roku) tylko zyskała na popularności. Od tamtej pory jest nie do zatrzymania, a "Blinding Lights" zmieniło się w globalny hit pokroju "Old Town Road" Lil Nas X-a, czy "bad guy" Billie Eilish, od których nie dało się uciec latem 2019 roku.

W "dowiezieniu" rekordu niewątpliwie pomógł fakt, że "Blinding Lights" zamykało jego występ podczas Super Bowl Halftime Show (który był również transmitowany w Polsce na TVP Sport). Kawałek był też najlepiej sprzedającym się singlem 2020 roku, rozchodząc się w ilości ponad 7 milionów egzemplarzy (przynajmniej tak twierdzi IFPI Global Digital Single).

Gratulujemy sukcesu! W najbliższych tygodniach przekonamy się, ile dokładnie czasu w Top 10 spędzi "Blinding Lights":