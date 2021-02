Oto utwory najchętniej dodawane do profili randkowych. Na liście także rockowe hity

Spotify we współpracy z aplikacją randkową Tinder stworzył playlistę stu najczęściej dodawanych do profili randkowych utworów muzycznych. Posłuchaj!

Walentynki to nie najlepszy czas dla osób, które są w trakcie aktywnych poszukiwań drugiej połówki. Wszechobecne serduszka, uśmiechnięte zdjęcia zakochanych i presja związana z łączeniem się w pary bywa przygnębiająca dla osób nawet o silnych charakterach. Część singli spędzi walentynkowy wieczór na portalu randkowym Tinder, który daje nowe możliwości w kwestii zawierania znajomości.

Jedną z opcji Tindera jest dodanie do swojego profilu randkowego ulubionego utworu. Można to zrobić dzięki połączeniu konta ze Spotify. Muzyka jest jedną z najczęściej wymienianych pasji na portalach randkowych, a podobny gust może być idealnym pretekstem do napisania pierwszej wiadomości, a nawet nawiązania ciekawej dyskusji na następne godziny, czy może zaproponowania ciekawego spotkania.

100 utworów najchętniej dodawanych do profili randkowych

Jak wynika z danych platformy Tinder, dodanie na profilu piosenki poprawia wrażenia podczas swipe’owania, prowadząc do większej liczby dopasowań. Na Spotify znajdziecie playlistę 100 najczęściej dodawanych utworów do profili randkowych na świecie.

Oto pierwsza dziesiątka:

SZA - Good Days Olivia Rodrigo - drivers license The Weeknd - Blinding Lights 24kGoldn ft. iann dior - Mood (feat. iann dior) Ariana Grande - 34+35 The Weeknd - Save Your Tears Bad Bunny x Jhay Cortez - DÁKITI CJ - Whoopty Ariana Grande - Positions Doja Cat - Streets

Pełna playlista ze stoma utworami do sprawdzenia TUTAJ.

Jeśli chodzi o muzykę rockową, z danych wynika, że użytkownicy Tindera rzadko dodają ją do profili. W playliście znalazła się grupa Arctic Monkeys, Fleetwood Mac, Pink Floyd czy Queen, jednak rockowe brzmienia są tu w mniejszości.

Użytkownicy Spotify chętniej niż do profili randkowych dodają rockowe hity do swoich walentynkowych playlist. W przeciągu ostatnich 90 dni najpopularniejszymi kawałkami, które zostały zapisane, aby odtworzyć je z drugą połówką 14 lutego były: