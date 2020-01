Ozzy Osbourne i Elton John nagrywają wspólny utwór

Ozzy zaskoczył wszystkich, gdy okazało się, że połączył siły z raperem Post Malone w utworze "Tak What You Want". Sądziliście, że to koniec niespodzianek? Otóż nie, Ozzy ponownie postanowił zaprosić do współpracy słynnego muzyka, który obraca się w zupełnie innej stylistyce.

Ozzy Osbourne i Elton John nagrają wspólny utwór

Jak twierdzi Sharon Osbourne, jej mąż razem z Eltonem Johnem tworzą wspólny utwór. Menedżerka i żona muzyka wyznała w The Talk:

" Mamy nową piosenkę i jest świetna. W utworze pojawi się przyjaciel Ozzy'ego, Elton John. To naprawdę dobry materiał. "

Jak na razie nie wiadomo, czy utwór nagrany z Eltonem Johnem pojawi się na nadchodzącej płycie Ozzy'ego "Ordinary Man". Tymczasem sprawdźcie, jak prezentuje się najnowszy teledysk do kawałka "Straight to Hell", w którym gościnnie zagrał Slash.

Nowy album Ozzy'ego Osbourne'a

Fani Ozzy'ego już nie mogą się doczekać nowego wydawnictwa. Krążek "Ordinary Man" ukaże się na początku 2020. Oprócz "Straight to Hell" usłyszymy na nim "Under The Graveyard" oraz "Alive".