17 września 2021 ukaże się wznowienie solowej płyty Ozzy'ego Osbourne'a "No More Tears". To właśnie na tym krążku pojawił się utwór "Hellraiser". Z okazji nadchodzącej reedycji albumu, wokalista Black Sabbath podzielił się niepublikowaną wcześniej oficjalnie wersją tego kawałka, w którym możemy usłyszeć legendarnego Lemmy'ego Kilmistera. Jak brzmi ta odsłona utworu?

Ozzy Osbourne i Lemmy Kilmister razem w utworze. Piosenka zapowiada wznowienie "No More Tears"

W "nowej" wersji "Hellraiser" usłyszymy Ozzy'ego i Lemmy'ego, który jest współautorem tego utworu. Wokalista Black Sabbath tak wypowiedział się na temat utworu w oficjalnym oświadczeniu:

Mam nadzieję, że wszystkim spodoba się ten utwór. Jest to drobny gest, dzięki któremu mogę uhonorować przyjaciela, Lemmy’ego. Z Sharon często rozmawiamy, jak bardzo nam go brakuje.

Posłuchajcie, jak 2 legendy muzyki brzmią razem w utworze "Hellraiser":

"No More Tears" ukaże się 17 września 2021. Sprawdźcie, jaki dodatkowy materiał trafi na wznowienie tego słynnego krążka.

Ozzy Osbourne "No More Tears": Tracklista