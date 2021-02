Ozzy Osbourne i Post Malone uciekają przed policją w najnowszym, psychodelicznym klipie "It's a Raid" [WIDEO]

Tęskniliście za Ozzym? To już nie musicie. Muzyk zrealizował właśnie klip do utworu "It's a Raid" pochodzącego z wydanego w 2020 roku albumu "Ordinary Man". Zarówno w utworze jak i teledysku u boku Księcia Ciemności zobaczymy i usłyszymy Post Malone'a. To nie pierwszy raz kiedy muzycy współpracują. Przypominamy, że Osbourne pojawił się w utworze "Take Wat You Want" swojego młodszego kolegi już w 2019 roku.

Ozzy Osbourne i Post Malone w klipie "It's a Raid"

Panowie postawili na animowany teledysk, którego reżyserem został Tomas Lenert. Kreskówkowe postaci Osbourne'a i Post Malone'a łączą siły podczas ucieczki przed policją. Przez cały czas trwania wideo widzimy szaleńczy pościg ulicami Los Angeles i psychodeliczne wstawki, które zabierają nas w otchłań myśli Ozzy'ego.

Wydarzenia, które umieszczono w klipie zostały zainspirowane prawdziwą wpadką Osbourne'a. Muzyk opowiedział w jednym z wywiadów, że podczas nagrywania płyty Black Sabbath "Vol.4" w Bel Air w Kalifornii, włączył przez przypadek alarm bezpieczeństwa i policja otoczyła dom. Książę Ciemności był przerażony, bo jak twierdzi, w budynku były "stosy marihuany i kokainy".

Oglądaj

Ozzy Osbourne wyjaśnił, że animowany klip powstał ze względu na pandemię koronawirusa. Sytuacja na świecie utrudniła muzykom nakręcenie teledysku w tradycyjnej formie.