Ozzy Osbourne i Tony Iommi zagrali razem "Paranoid"! Zobaczcie wideo z imprezy-niespodzianki

Ozzy Osbourne i Tony Iommi zagrali razem Paranoid

Ten występ był wyjątkowy z wielu różnych powodów - to nie tylko pierwszy raz od 2017 roku, kiedy Ozzy i Tony pojawili się razem na scenie, to też pierwszy występ Osbourne'a na żywo od 2019 roku, a także debiut od czasu niebezpiecznego zabiegu szyi, który wokalista miał w na początku lata.

Z relacji Consequence wynika, że zanim zespół pojawił się na scenie, to z głośnika poleciało intro do "Iron Mana", a Ozzy wykrzyknął z backstage'u ikoniczne słowa: "I AM IRON MAN". Następnie pobiegł na scenę, gdzie byli już Tony Iommi (gitara), Adam Wakeman (bas; niegdyś keyboardzista Ozzy'ego i Black Sabbath) oraz Tommy Clufetos (perkusja; pomagał Black Sabbath na ich pożegnalnej trasie).

To prawdopodobnie ostatni występ "Black Sabbath" w historii i jeśli tak się stanie, to przynajmniej jest on warty zapamiętania - Ozzy i Iommi brzmieli bowiem naprawdę dobrze.

Poniżej możecie zobaczyć nagranie z imprezy:

Oglądaj

Panowie niedawno nagrali wspólny kawałek "Degradation Rules" - ten trafi na nowy album Księcia Ciemności. Krążek "Patient Number 9" będzie zawierał 13 premierowych utworów i gościnne występy artystów pokroju Becka, Zakka Wylde'a, wspomnianego Tony'ego Iommiego i Erica Claptona. Jego premiera jest planowana na 9 września 2022 roku.