Ozzy Osbourne nie może koncertować, więc nagra kolejną solową płytę. Kiedy premiera?

21 lutego 2020 roku ukazała się płyta "Ordinary Man" Ozzy'ego Osbourne'a. Wydawnictwo to pierwszy solowy krążek wokalisty od 10 lat. Muzyka, którą słyszymy na albumie miała nie powstać. Choroba Ozzy'ego i dość pechowy rok 2019 dla artysty nie zwiastował kolejnego kroku w jego karierze. Jednak podczas współpracy przy kawałku "Take What You Want" z Post Malonem, muzyk otworzył się na nowe brzmienia oraz poznał producenta rapera. Ciąg zdarzeń spowodował, że na półkach fanów Księcia Ciemności stanęła kolejna pozycja jego dyskografii.

Ozzy Osbourne nagrywa nową płytę. Kiedy premiera?

Jednak to nie koniec zmagań wokalisty ze swoim stanem zdrowia. Muzyk nie wrócił jeszcze do formy i musi poddać się dalszemu leczeniu. Ozzy był zmuszony przełożyć amerykańską trasę koncertową. Zamiast tego muzyk uda się do Szwajcarii, gdzie specjaliści będą walczyć z jego problemami.

Ozzy nie jest zadowolony z obrotu spraw, ponieważ zawsze podkreśla, że nienawidzi przymusowych urlopów. Osbourne jest pracoholikiem, który bez muzyki nie jest w stanie funkcjonować. Wokalista w związku z premierą "Ordinary Man" odwiedził iHearRadio, gdzie podzielił się swoimi najbliższymi planami. Okazuje się, że muzyk zamiast siedzieć bezczynnie, chce nagrać kolejną płytę.

" Byłem w strasznym stanie w zeszłym roku. Tworzenie nowego albumu to była dla mnie prawdziwa ulga. Nie goniły mnie terminy. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu zacznę robić kolejny album z Andrewem. Mam na to czas, bo nie mogę grać koncertów. "

Trudno dyskutować w tej chwili na temat ewentualnej premiery kolejnego albumu muzyka. Jednak pamiętajmy, że "Ordinary Man" został nagrany w zaledwie dwa tygodnie, dlatego nie można wykluczyć, że Książę Ciemności jeszcze nie raz nas zaskoczy.

