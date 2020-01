Ozzy Osbourne "obciął sobie palce", aby wesprzeć działania PETA

Wokalista Black Sabbath nie miał łatwego roku. Muzyk chorował i odnowiła mu się stara kontuzja, co uniemożliwiło artyście wykonywania pracy. Osbourne wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że przymusowy urlop to dla niego najgorsza kara, a bez tworzenia muzyki i koncertowania czuje się bardzo źle. Książę Ciemności wrócił jednak na scenę podczas występu z Post Malonem, nagrał solową płytę, pojawił się podczas gali wręczenia nagród Grammy 2020 i przygotowuje się do trasy koncertowej. Wśród swoich licznych obowiązków, muzyk znalazł też czas na pomoc zwierzętom.

Ozzy Osbourne wsparł akcję PETA i "obciął sobie palce"

Ozzy Osbourne zaangażował się w akcję PETA, która ma na celu uświadamiać ludziom, że usuwanie pazurów kotom, czyli tzw. deklawowanie, jest okaleczaniem.

" Odcinanie pazurów u kota jest pokręcone i złe. Jeśli twoja kanapa jest dla Ciebie ważniejsza niż zdrowie i szczęście twojego kota, nie zasługujesz na zwierzę! Zainwestuj w drapak - nie okaleczaj ich na całe życie. "

Na plakacie promującym akcję, Książę Ciemności pozuje w charakterystyczny sposób. Na drastycznym zdjęciu muzyk zamiast palców ma krwawiące kikuty.

Amputacje pazurków u kotów są zabronione w Polsce, jednak często praktykowane chociażby w USA, Australii, Anglii czy Japonii. Jak czytamy na peta.org, latem 2019 roku gubernator Andrew Cuomo przeszedł do historii, ponieważ dzięki niemu Nowy Jork jako pierwszy stan zakazał wspomnianych praktyk na kotach.

