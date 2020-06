Stan zdrowia Ozzy'ego mocno zaniepokoił niejednego fana. Osbourne z powodów zdrowotnych musiał przełożyć trasę koncertową w 2019 i niestety również na początku 2020 był zmuszony do przesunięcia występów. Okazało się, że wokalista przechodzi rehabilitację po wypadku oraz zmaga się z chorobą Parkinsona. W jakim obecnie stanie jest Książę Ciemności?

Ozzy Osbourne wraca powoli do zdrowia: "Nigdy nie byłem tak długo w domu"

Wokalista pojawił się 17 czerwca 2020 w talk show swojej żony "The Talk". Ozzy wyznał, że powoli wraca do formy po kilku operacjach i hospitalizacji po grypie:

" Jest dobrze. Odzyskuję siły po operacji, którą miałem w tamtym roku. Nigdy nie byłem tak długo w domu, więc miałem szansę zobaczyć życie z perspektywy mojej żony. Czuję się lepiej, to powolny proces. "

Zapewne minie jeszcze trochę czasu, zanim artysta wróci na scenę. Jego syn wyznał, że prawdopodobnie Ozzy przejdzie na emeryturę za 5-10 lat.

Latem 2020 pojawi się dokument "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne". Film ukaże się w ramach cyklu produkcji biograficznych A&E i w dokumencie wypowiedzą się m.in. Rick Rubin, Post Malone czy Marilyn Manson. Sharon i Jack Osbournowie są współproducentami.

