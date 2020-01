Ozzy Osbourne opublikował singiel "Ordinary Man" z Eltonem Johnem

Ozzy Osbourne, wbrew niedawnym doniesieniom mediów, żyje i ma się świetnie. Muzyk skupia się na promowaniu swojego najnowszego wydawnictwa, który już wkrótce ujrzy światło dzienne. Wokalista opublikował do tej pory dwa single, które pojawią się na krążku "Ordinary Man". Pierwszy z nich to "Under The Graveyard", który doczekał się teledysku o życiu muzyka w 1979 roku. W drugim "Straight To Hell" słyszymy jednego z najpopularniejszych gitarzystów na świecie - Slasha. Jednak to nie koniec gości, którzy pojawią się w najnowszym materiale Księcia Ciemności.

Ozzy Osbourne i Elton John w utworze "Ordinary Man"

10 stycznia 2020 roku Ozzy opublikował trzeci singiel z najnowszej płyty. Tym razem wokalista Black Sabbath zaprosił do współpracy innego kultowego i barwnego artystę rockowego - Eltona Johna. Muzycy podzielili się wspólną balladą "Ordinary Man", w której Rocketman zagrał na pianinie i użyczył swojego głosu. W numerze ponownie słyszymy także Slasha. Jak potwierdził Chad Smith, gitarzysta jest autorem dwóch solówek w piosence.

Tekst utworu to rozliczenie się Ozzy'ego ze swoją przeszłością. Muzyk śpiewa o kulisach bycia gwiazdą rocka - o uciążliwej sławie i samotnych nocach w trasie. Podmiot liryczny wyznaje, że jest świadomy zła, które wyrządził bliskim oraz sam nie rozumie, jak przy swoim trybie życia udało mu się przetrwać. Chociaż Osbourne podkreśla, że jeszcze się nie żegna, to dzieli się także ze słuchaczami największym strachem. Artysta boi się, że umrze, jako zwykły człowiek.

O tym, że ten niepokój jest absolutnie irracjonalny poinformował go już pierwszy z komentarzy pod singlem. Jeden z fanów Osbourne'a napisał, że Ozzy nigdy w pełni nie umrze, a już na pewno nie jako ktoś przeciętny.

Zobacz też: Ozzy Osbourne uczy Ozzy'ego jak go zagrać. Zobaczcie kulisy powstawania klipu "Under the Graveyard" [WIDEO]