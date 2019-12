Ozzy Osbourne opublikował swoją świąteczną playlistę. Czego w Boże Narodzenie słucha Książę Ciemności?

Fani Ozzy'ego Osbourne'a mogą spędzić świąteczny czas podobnie do swojego idola. Książę Ciemności czuje się już lepiej po ciężkim roku pełnym wizyt w szpitalu. Między planowaniem kolejnej trasy koncertowej, a nagrywaniem solowego albumu, muzyk znalazł czas na przygotowanie specjalnej składanki. Chociaż artysta wielokrotnie powtarzał, że nie przepada za świętami, na Spotify pojawiła się playlista z propozycjami muzyka na tegoroczne Boże Narodzenie.

Ozzy Osbourne opublikował swoją świąteczną playlistę

Wokalista Black Sabbath wybrał listę aż 36 utworów i nazwał ją "Ozzy's Holiday Hits". Muzyk postawił na przewrotne kawałki, a w zestawieniu znalazły się nie tylko typowo świąteczne dźwięki autorstwa między innymi Franka Sinatry, ale również kompozycje takiej jak "No Presents for Christmas" z repertuaru King Diamond. Osbourne nie zapomniał także o promocji swojego nowego albumu i na pierwszym miejscu playlisty umieścił własny singiel "Under the Graveyard".

Ozzy Osbourne poleca na święta:

Ozzy Osbourne - Under the Graveyard Paul McCartney - Wonderful Christmastime King Diamond - No Presents for Christmas The Kinks - Father Christmas Korn - Kidnap the Sandy Claws Slade - Merry Xmas Everybody Lemmy, Billy Gobbons, Dave Grohl - Run Rudolph Run Bob & Doug McKenzie - The Twelve Days Of Christmas Black Label Society - The First Noel Spinal Tap - Christmas With The Devil Mr. Garrison, The 3rd Grade Teacher - Mery F*cking Christmas Ozzy Osbourne - Miracle Man Ramones - Merry Christmas (I Don't Want to Fight Tonight) Frank Sinatra - Have Yourself A Meryy Little Christmas Type O Negative - Red Water John Lennon - Happy Xmas (War Is Over) Rob Halford - Donner and Blitzen Elvis Presley - Santa Claus Is Back In Town Ozzy Osbourne - Mama, I'm Coming Home Cheech & Chong - Santa Claus And His Old Lady Bad Religion - O Come All Ye Faithful Bing Crosby, David Bowie - Peace On Earth/Little Drummer Boy Twisted Sister - Heavy Metal Christmas Black Label Society - Wonderful Wold William Shatner, Henry Rollins - Jingle Bells Corey Taylor - X-M@$ Eric Cartman - O Holy Night AC/DC - Mistress for Christmas Weezer - We Wish You A Merry Christmas Tom Petty and the Heartbreakers - Christmas All Over Again NOFX - Xmas Has Been X'ed Halford - We Three Kings Bruce Springsteen - Santa Claus Is Comin' to Town "Weird Al" Yankovic - The Night Santa Went Crazy Ozzy Osbourne - Straight to Hell ZZ Top - I Thank You

