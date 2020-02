Ozzy Osbourne po raz kolejny odwołał trasę koncertową. Znowu ma problemy zdrowotne

Ozzy Osbourne postanowił odwołać amerykańską odnogę trasy koncertowej "No More Tours 2". Wszystko przez serie problemów zdrowotnych, które wciąż dotykają wokalistę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Artysta opublikował na mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wyjaśnił całą sytuację.

Ozzy Osbourne znów odwołuje koncert

Ozzy przyznał, że zamiast koncertowania, woli skupić się na swoim zdrowiu i leczeniu:

" Dziękuję wszystkim, którzy byli cierpliwi, bo miałem ch*jowy rok. Niestety, do kwietnia nie dam rady polecieć do Szwajcarii na zabieg, a samo leczenie będzie trwało około 8 tygodni. "

Artysta stwierdził, że nie chce zaczynać trasy koncertowej, a potem odwoływać wydarzeń na ostatni moment. Uznał, że byłoby to "niefair wobec fanów". Woli, by mogli teraz poprosić o zwrot pieniędzy i przyszli na koncerty za kilka miesięcy, kiedy już uda mu się wrócić do formy. Muzyk dodał, że osoby, które kupiły bilety na "No More Tours 2" będą mogli kupić wejściówki na kolejną trasę jako pierwsi.

Zwrot pieniędzy jest dostępny w miejscu, gdzie pierwotnie kupiono bilety. Na szczęście problemy zdrowotne Ozzy'ego nie mają wpływu na jego działalność studyjną - już 21 lutego 2020 roku zadebiutuje bowiem jego nowy solowy album, który nosi tytuł "Ordinary Man".