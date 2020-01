Ozzy Osbourne podziękował fanom za wsparcie w chorobie. Opublikował wzruszający post

Ozzy Osbourne ma za sobą ciężki rok. Muzyk poważnie zachorował, a potem po niefortunnym wypadku w domu odnowiła mu się stara kontuzja. Jednak najlepszym lekarstwem dla Księcia Ciemności od lat jest praca. Muzyk nagrał utwór z Post Malonem, przygotował solowy album, film dokumentalny, a już wkrótce poprowadzi z żoną Sharon galę wręczenia nagród Grammy. Pracowitość i wytrwałość Ozzy'ego doceniają szczególnie jego wierni fani.

Ozzy Osbourne podziękował fanom za wsparcie

Kiedy Osbourne w jednym z porannych programów przyznał, że zdiagnozowano u niego Parkinsona, wielbiciele muzyka masowo zaczęli kierować do niego słowa wsparcia. Ozzy zasypany ciepłymi wiadomościami nie krył wzruszenia i publicznie podziękował za oddanie i dobrą energię, którą dostaje od swoich słuchaczy.

" Dziękuję wam wszystkim za wszystkie życzenia. To dla mnie bardzo wiele znaczy. Z miłością, Ozz. "

Ozzy Osbourne "Ordinary Man". Kiedy premiera?

Mimo przeciwności losu i sporych problemów ze zdrowiem Ozzy nadal pozostaje aktywny zawodowo. Dla muzyka największą karą jest urlop, nie wspominając o emeryturze. Gdy tylko odzyskał siły po wypadku, stworzył kolejny solowy album "Ordinary Man", który będzie miał swoją premierę już 21 lutego 2020 roku. Póki co Książę Ciemności opublikował 3 single z nadchodzącego wydawnictwa. Płytę zapowiada "Under the Graveyard", "Straigh to Hell" oraz ballada nagrana z Eltonem Johnem - tytułowy utwór z krążka - "Ordinary Man".

Zobacz też: Ozzy i Sharon Osbourne poprowadzą galę Grammy 2020