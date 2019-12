W listopadzie 2019 Ozzy Osbourne opublikował pierwszy od 9 lat singiel "Under The Graveyard" zapowiadający nowy album. Miesiąc po premierze otrzymaliśmy teledysk, w którym pokazano Ozzy'ego i Sharon w 1979 rok.

Ozzy Osbourne pokazał klip do "Under The Graveyard" [WIDEO]

Za reżyserię teledysku odpowiedzialny jest Jonas Åkerlund, który wcześniej stworzył klipy do piosenek Osbourne'a "Let Me Hear You Scream" i "Gets Me Through". Do "Under The Graveyard" powstał teledysk przypominający dokument. Ozzy'ego zagrał Jack Kilmer, zaś w Sharon Osbourne wcieliła się Jessica Barden. W klipie widzimy, jak Ozzy stacza się na dno - pije, ćpa i nie zamierza się zatrzymać. W końcu z odsieczą przybywa Sharon, która walczy z jego nałogami. Na koniec klipu pokazano zdjęcie ze ślubu pary - czyżby Ozzy chciał odkupić swoje winy? Przypomnijmy, że w 2016 para przeżywała kryzys, bo na jaw wyszedł romans Ozzy'ego ze słynną fryzjerką gwiazd.

Na początku 2020 Ozzy wyda album "Ordinary Man". Oprócz "Under The Graveyard" usłyszymy na płycie singiel "Straight To Hell", w którym pojawił się również Slash. Zaskoczeniem dla fanów był na pewno utwór "Take What You Want" nagrany z Postem Malonem, który stał się sporym hitem.

