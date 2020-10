Ozzy Osbourne ruszy w trasę koncertową w 2022 roku. Pracuje także nad nowym albumem

Ozzy Osbourne najwyraźniej ma już za sobą najtrudniejsze momenty choroby. Muzyk planuje powrót na scenę, a nawet pracuje nad kolejną płytą. Książę Ciemności to ucieleśnienie pracoholizmu.

Nienawidzi siedzieć w domu. Scena to jego środowisko naturalne. Deklaruje, że będzie pracował dopóki starczy mu sił. Ozzy Osbourne, legendarny wokalista grupy Black Sabbath nie miał ostatnio łatwego czasu. Upadek i odnowienie starego urazu oraz walka z chorobą Parkinsona zmusiła muzyka do przesuwania terminów tras koncertowych.

Aktualnie Książę Ciemności czuje się już znacznie lepiej, jednak o trasie nie może być mowy. Pandemia koronawirusa uniemożliwia poruszanie się miedzy krajami oraz organizację masowych wydarzeń. Jednak Sharon Osbourne, żona i menadżerka Ozzy'ego ma dobre wieści.

Podczas rozmowy z Planet Rock, żona Osbourne'a oświadczyła, że brytyjska część planowanej trasy Ozzy'ego ruszy w 2022 roku. Nie jest jednak jasne, czy do składu koncertowego dołączy Judas Priest.

"

Wszyscy ponownie rezerwują daty koncertowe na 2022 rok. Znalezienie wolnych miejsc jest teraz szalenie trudne. Agenci próbują ocalić każdy zaplanowany koncert. To będzie ekscytujące. Myślę, że to będzie niesamowity czas, kiedy zespoły wrócą do grania. "