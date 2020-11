Ozzy Osbourne szczerze o COVID-19: "jak się zarażę, to będę miał prze*ebane"

Ozzy o pandemii: jak się zarażę, to mam przej*bane

Legendarny gwiazdor rocka niedawno pojawia się w nagłówkach ze względu na kolejne przekładanie trasy koncertowej No More Tours 2, ponieważ często choruje. Zapalenie płuc, infekcja palca, problemy z kręgosłupem - problemów ostatnio miał Ozzy wiele. Teraz do liczby przerażających chorób możemy doliczyć jeszcze COVID-19.

W rozmowie z GQ wyjaśnił:

Mam rozedmę płuc, więc jak się zarażę wirusem, to mam przej*bane. Ozzy Osbourne

Dziennikarz GQ zapytał Osbourne'a o to, jak się czuje teraz. Ozzy nie jest zbyt zadowolony z sytuacji:

Miałem operację, która mnie totalnie wykończyła. Ale złamałem sobie szyję w 2003 roku i źle mi się coś zrosło, więc moje ciało źle na to reagowało. Bywało tak, że będąc na scenie nagle czułem szok w połowie ciała. Jednej nocy z półtora roku po prostu upadłem w toalecie w środku nocy. Powiedziałem do żony: "Sharon, jestem na podłodze", a ta na to "no to wstań". Ale nie mogłem. Odkąd skończyłem 70 lat, to wszystko zaczęło się psuć. Ale z drugiej strony, uciekałem przed wszystkim przez mnóstwo czasu.

Ozzy przyznał też, że zawsze stara się mieć na sobie maseczkę, jak wychodzi z domu. Problem polega na tym, że go to strasznie denerwuje, więc po prostu nie wychodzi z domu:

Producent mojego nowego albumu (Andrew Watt - przyp. red.) zaraził się wirusem. Dzwoniłem do niego codziennie i mówił mi, że nie móg spać, bo jak tylko zasypiał to przestawał oddychać. Teraz nie jest tą samą osobą... To jak każdy, kto był blisko śmierci - stajesz się nieco ostrożniejszy. Ale moje dwie wnuczki się zaraziły i nawet byś tego nie wiedział. Po prostu od nich się odbił.

Dyskografię Ozzy'ego Osbourne'a zamyka wydany w 2020 roku album "Ordinary Man" z gościnnym udziałem m.in. Slasha, Duffa McKagana, a także Post Malone'a i Travisa Scotta.