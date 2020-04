Ozzy Osbourne walczy z COVID-19 - sprzedaje maseczki z napisem "j*bać koronawirusa"

Ozzy Osbourne na tym jednak nie poprzestał. Teraz do sprzedaży trafiły koszulki z długim rękawem oraz maseczki na twarz, które zawierają bardzo prosty napis "J*bać koronawirusa". Oprócz tego duet zawiera takie same logotypy z nietoperzem, mającym na pyszczku maseczkę ochronną.

Ozzy Osbourne sprzedaje ubrania i maseczki z napisem "J*bać koronawirusa"

Przedmioty trafiły do sprzedaży zaledwie kilka dni po tym, gdy Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że według ich badań, koronawirus powstał właśnie w nietoperzach. Niespotykany zbieg okoliczności, prawda?

A tak na serio - do końca ostatniego weekendu kwietnia 2020, na oficjalnej stronie Ozzy'ego można kupić duet koszulka+maseczka, za który przyjdzie nam zapłacić 40 dolarów. Nie jest to zbyt wygórowana cena, jak na limitowany zestaw. Niestety, paczki zaczną być wysyłane dopiero w połowie maja 2020 roku.

Niestety, maseczki oferowane na stronie Ozzy'ego nie są zastępstwem dla profesjonalnego, medycznego sprzętu. Sama odzież jest oczywiście zainspirowana niesławnym wypadkiem Ozzy'ego Osbourne'a, który w 1982 roku odgryzł głowę żyjącemu nietoperzowi. Sam Książę Ciemności przyznał, że początkowo myślał, że to jedynie zabawka, dlatego wziął go do ust. Reszta jest historią.

Dyskografię Ozzy'ego Osbourne'a zamyka wydany w lutym 2020 roku album "Ordinary Man".