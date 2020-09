Ozzy Osbourne wydał swój debiutancki, solowy album zatytułowany "Blizzard of Ozz" we wrześniu 1980 roku. Był to jeden z dwóch studyjnych albumów nagranych przed śmiercią genialnego gitarzysty Randy'ego Rhoadsa w marcu 1982. W związku z 40. rocznicą ukazania się tej legendarnej już płyty, Ozzy postanowił zrobić swoim fanom niezły prezent.

Ozzy Osbourne wyda reedycję "Blizzard of Ozz". Na albumie pojawią się niepublikowane wcześniej materiały

18 września 2020 ukaże się nowa, cyfrowa wersja krążka "Blizzard of Ozz", na której znajdziemy ciekawe bonusy. Otrzymamy również 2 cyfrowe wydawnictwa koncertowe - "Live & Loud" oraz "Live At Budokan".

Co więcej "Blizzard of Ozz" ukaże się na kolorowym winylu. Sprawdźcie, jakie niepublikowane materiały pojawią się w streamingu.

Ozzy Osbourne "Blizzard of Ozz" reedycja: Tracklista

I Don't Know Crazy Train Goodbye To Romance Dee Suicide Solution Mr. Crowley No Bone Movies Revelation (Mother Earth) Steal Away (The Night) You Looking At Me, Looking At You (current bonus track - originally the b-side to "Crazy Train") Goodbye To Romance [2010 Guitar & Vocal Mix] (current bonus track) RR [Outtake from "Blizzard Of Ozz" Sessions] (current bonus track) I Don't Know (from "Ozzy Live") Crazy Train (from "Ozzy Live") Mr. Crowley (from "Ozzy Live") Revelation (Mother Earth) (from "Ozzy Live") Steal Away (The Night) (from "Ozzy Live") Suicide Solution (from "Ozzy Live") You Said It All (live) (from "Mr. Crowley" EP)

