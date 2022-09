Ozzy Osbourne wydał nowy album "Patient Number 9". Posłuchajcie kawałków z Claptonem i Wylde'em

Ozzy Osbourne z nowym albumem. Posłuchajcie Patient Number 9

Ozzy Osbourne 9 września 2022 roku wydał nowy album "Patient Number 9", na którym pojawiło się mnóstwo znanych i lubianych gości. Na płycie znajdą się gitarzyści Jeff Beck, Eric Clapton, Mike McCready z Pearl Jam oraz długoletnia prawa ręka Księcia Zakk Wylde.

Przez większość albumu na bębnach gra Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, pojawił się tu także nieżyjący już Taylor Hawkins z Foo Fighters. Były współpracownik Ozzy'ego Robert Trujillo z Metalliki nagrał większość ścieżek basowych, a w kilku kawałkach pojawiają się Duff McKagan z Guns N’ Roses i Chris Chaney z Jane’s Addiction. Ponadto, współzałożyciel Black Sabbath, gitarzysta i władca riffów Tony Iommi po raz pierwszy pojawia się na solowym albumie Ozzy’ego.

Album nareszcie trafił na streaming i po kilku pierwszych odsłuchach w głowie zapada m.in. "One of Those Days" z gościnnym udziałem Claptona. Panowie świetnie się uzupełniają, a Clapton nieco "łagodzi" Osbourne'a, serwując nam melodyjną solówkę za melodyjną solówką:

Natomiast dla tych, którzy tęsknią za Ozzym rodem z albumu "No More Tears", to na "Patient Number 9" znajdziemy m.in. kawałek "Evil Shuffle" z Zakkiem Wylde'em, który nawet brzmieniem instrumentów przypomina klasyczny krążek Księcia Ciemności:

Całości "Patient Number 9" posłuchacie już na YouTubie, Spotify i innych serwisach streamingowych oraz oczywiście kupicie w wersji cyfrowej i fizycznej. Tak prezentuje się natomiast tracklista krążka: