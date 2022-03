Ozzy Osbourne wystąpił w teledysku Yungbluda. "To piosenka o byciu ku**a nieustraszonym" [WIDEO]

Yungblud to młody brytyjski wokalista, który tworzy muzykę w różnych stylach. Jego dziadek występował z T. Rexem w latach siedemdziesiątych, co mogło mieć wpływ na rockową duszę chłopaka. Chociaż nagrywa numery zarówno hip-hopowe, jak i punkowe, znajdziecie w jego twórczości też sporo alternatywnego rocka czy współpracę z Bring Me The Horizon.

11 marca 2022 roku Yungblud opublikował teledysk do utworu "The Funeral". Gościnnie wystąpili w nim Ozzy i Sharon Osbourne. Piosenka zapowiada nowe wydawnictwo artysty, które ma się ukazać niebawem.

Przez ostatnie półtora roku wiele czasu poświęciłem zastanawianiu się nad tym, kim naprawdę chcę być. Prawdę mówiąc, byłem hipokrytą. Przez 4 lata wmawiałem ludziom, że muszą być bezpardonowi i nie przejmować się tym, co myślą inni. Tymczasem zrozumiałem, że powinienem to wszystko powiedzieć sobie samemu. Czułem ogromną presję, byłem niepewny, kwestionowałem siebie. Napisałem jednak ten utwór i przefiltrowałem sobie wszystko. Zrozumiałem, jaki powinien być kolejny etap w moim życiu. Nie tylko w mojej karierze, ale po prostu, co chcę robić dalej, kim być. Tekst piosenki to lista wszystkiego, z czym czuję się niepewnie. Kiedy bowiem zidentyfikujesz to, czego nie lubisz w sobie, kiedy się z tym pogodzisz, nikt nie powie, że tego nie wiesz. Stajesz się kuloodporny. To piosenka o polubieniu swych niepewności i byciu ku**a nieustraszonym. Chodzi o ego, śmierć, odrodzenie i pieprzony taniec na grobie. I zapraszanie do całej to zabawy wszystkich dookoła, chociaż jak będziesz tańczył sam, to też jest w porządku. Pracując nad nową muzyką, spojrzałem w lustro i powiedziałem sobie: "Nie będziesz tu wiecznie, jak więc chcesz być zapamiętany? A jak jutro potrąci cię samochód i będziesz mógł zaśpiewać tylko jedną piosenkę, nim staniesz się pożywką dla robactwa, czy to byłaby ta właśnie piosenka?" Odpowiedź brzmi: Tak. Zabrałbym ją do grobu.