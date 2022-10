Ozzy Osbourne sprzedaje szminki i cienie do powiek. Zobacz wyjątkową linię kosmetyków

W ramach The Ozzy Osbourne Collection dostaniemy kosmetyki w pięknych opakowaniach, które nawiązują do stylistyki Ozzy'ego. W sam raz na Halloween.

Ozzy Osbourne teraz działa z biznesie beauty. Tak, dobrze przeczytaliście. Muzyk połączył siły z firmą Rock and Roll Beauty, by stworzyć linię swoich kosmetyków. Fani będą mogli sobie kupić cienie do powiek czy szminki, które idealnie dopełnią ich metalowy wizerunek. W jakich cenach są kosmetyki z The Ozzy Osbourne Collection?

Ozzy Osbourne z własną linią kosmetyków od Rock and Roll Beauty

Firma Rock and Roll Beauty już wcześniej współpracowała m.in. z Def Leppard. Teraz połączyła siły z Księciem Ciemności i tak oto powstała The Ozzy Osbourne Collection. W ofercie znajdziemy m.in. 14 cieni w opakowaniach przypominających trumnę i nietoperza, jak również zestaw tatuaży, które możemy sobie przykleić na ciało - wzory oczywiście przedstawiają czaszki, trumny czy logo Ozzy'ego. Nie zabrakło również kosmetyczki w kształcie półksiężyca czy szminek Ozzy Bullet Lip Stick.

Ceny kosmetyków zaczynają się od 10 dolarów, za najdroższy produkt damy 25 dolarów. Ozzy poinformował u siebie na social mediach, że produkty będą dostępne w sprzedaży w listopadzie.

Firmę Rock and Roll Beauty założyli fani rocka - Paul Desiderioscioli, który uwielbia Rush oraz Marc Hayes, wielbiciel U2. Pomysł na założenie takiego ''rockowego" biznesu okazało się strzałem w dziesiątkę i zapewne kosmetyki sygnowane nazwiskiem Ozzy'ego również staną się hitem sprzedaży.