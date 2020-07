Ozzy Osbourne z żoną w serii o zjawiskach paranormalnych. Porozmawiają o UFO i nawiedzonych domach

Wielu fanów Ozzy'ego Osbourne'a tęskni za słynny programem telewizyjnym, który od 2002 roku był emitowany na antenie MTV. "Rodzina Osbourne'ów", bo o tej serii mowa pokazywała prywatne życie rodziny Księcia Ciemności. Kamery zainstalowane w domu Osbourne'ów nie opuszczały celebrytów na krok.

Ozzy Osbourne w programie o zjawiskach paranormalnych

Co jakiś czas pojawiają się plotki o rzekomym powrocie programu na ekrany naszych telewizorów. Jednak póki co, znaną heavymetalową rodzinę w okrojonym składzie będziemy mogli zobaczyć w nieco innej produkcji.

Wkrótce ruszy całkiem nowa seria Travel Channel z udziałem Ozzy'ego, Sharon i Jacka Osbourne'ów. Będzie zatytułowana "The Osbournes Wants to Believe", a premierowy odcinek zostanie wyemitowany 2 sierpnia 2020 roku.

Jak czytamy na Variety, program będzie polegał na tym, że Jack Osbourne w każdym odcinku spróbuje przekonać swoich rodziców do prawdziwości szokujących zjawisk paranormalnych. W pierwszym epizodzie syn najpopularniejszego metalowego małżeństwa pokaże Osbourne'om nagrania dotyczące niezidentyfikowanych zwierząt, UFO, poltergeistów oraz nawiedzonych lalek.

Jack przyznaje, że zawsze interesował się takimi ciekawostkami i nie może się doczekać, aby poszerzyć swoją wiedzę w programie: