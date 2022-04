Ozzy Osbourne zakaził się wirusem COVID-19. Wiadomość o problemach zdrowotnych wokalisty przekazała jego żona Sharon Osbourne. Prowadząca talk-show i celebrytka wyjawiła w wywiadzie telewizyjnym z brytyjską stacją Talk TV, że jej mąż całkiem niedawno wykonał test na obecność wirusa i ten wyszedł pozytywny.

Sharon Osbourne zapowiedziała, że zamierza skrócić swój pobyt na Wyspach i natychmiast wróci do USA:

Rozmawiałam z nim przez telefon i wszystko jest z nim OK. Bardzo się o niego martwię. Dwa lata robiliśmy wszystko, aby nie złapał koronawirusa, ale jak to z Ozzym bywa, to musiał go złapać akurat teraz.