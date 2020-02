Ozzy Osbourne zdradził pełną tracklistę "Ordinary Man"

Najnowszy solowy album Ozzy'ego Osbourne'a doczeka się swojej premiery już 21 lutego 2020 roku. Dzień wcześniej na całym świecie będzie można posłuchać płyty na specjalnej akcji zorganizowanej przez wokalistę. Przedpremierowe słuchanie chętni mogą umilić sobie pamiątkowym dziaraniem motywów związanych z Księciem Ciemności. Akcja trafi także do dwóch studiów tatuażu w Polsce.

Ozzy Osbourne "Ordinary Man". Znamy tracklistę albumu

Zaledwie kilka dni przed premierą Ozzy Osbourne uzupełnił utajoną do tej pory tracklistę "Ordinary Man". Na płycie znalazło się 10 premierowych kawałków oraz jeden, który został nagrany na potrzeby płyty Post Malone'a.

Z tracklisty opublikowanej przez Ozzy'ego wynika, że oprócz znanego już utworu "Take What You Want" nagranego z Post Malonem, na płycie pojawi się jeszcze jedna kompozycja stworzona we współpracy z muzykiem - będzie to "It’s A Raid".

Ozzy Osbourne - "Ordinary Man":

Straight To Hell (feat. Slash) All My Life Goodbye Ordinary Man (feat. Elton John) Under The Graveyard Eat Me Today Is The End Scary Little Green Men Holy For Tonight It’s A Raid (feat. Post Malone) Take What You Want (Post Malone feat. Ozzy Osbourne and Travis Scott)

