Ozzy udostępnił nowy utwór z Post Malonem. Jest lepszy niż "Take What You Want"?

21 lutego 2020 roku Książę Ciemności wyda swój dwunasty solowy album. Muzyk zaprosił do współpracy wielu znanych artystów. Ozzy opublikował już przedpremierowo balladę nagraną z Eltonem Johnem. Wśród gości wokalisty Black Sabbath na krążku usłyszymy także Chada Smitha, Duffa McKagana czy Slasha.

Posłuchaj podcastu

Ozzy Osbourne opublikował nowy utwór z Post Malonem

Ostatni kawałek na płycie to znany fanom wokalisty "Take What You Want" nagrany z Post Malonem na jego krążek "Hollywood's Bleeding". Okazuje się, że to niejedyny numer z raperem na albumie. Ozzy Osbourne dzień przed premierą nowego materiału podzielił się nowym utworem "It's a Raid", w którym ponownie usłyszymy dwóch wspomnianych wokalistów.

Ozzy Osbourne "Ordinary Man": Tracklista

Straight To Hell (feat. Slash) All My Life Goodbye Ordinary Man (feat. Elton John) Under The Graveyard Eat Me Today Is The End Scary Little Green Men Holy For Tonight It’s A Raid (feat. Post Malone) Take What You Want (Post Malone feat. Ozzy Osbourne and Travis Scott)

Zobacz też: Wydziaraj się i posłuchaj nowej płyty Ozzy'ego. Antyradio dołączyło do akcji wokalisty Black Sabbath