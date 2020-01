Pantera sprzedała przeszło 25 milionów kopii swoich płyt na całym świecie i chociaż kapela rozpadła się w 2003 roku to fani nie zapominają o grupie. Świadczy chociażby o tym nowy rekord Pantery, o którym poinformował zespół na swoich social mediach.

Pantera pochwaliła się nowym rekordem odtworzeń w serwisach streamingowych

Słuchacie muzyki Pantery na serwisach streamingowych? Jeśli tak, to przyczyniliście się do sukcesu zespołu. Formacja pochwaliła się, że ma miliard odtworzeń w Amazon, Apple, Deezer, Google i Spotify. Kapela podziękowała słuchaczom za ten wynik.

Philip H. Anselmo & The Illegals w Polsce w 2020 roku

Fani Pantery na pewno niecierpliwie czekają na koncerty Phila Anselmo, który wraz z kapelą The Illegals przygotował wyjątkowy set koncertowy "A VULGAR DISPLAY OF PANTERA”, na który składają się kultowe numery Pantery, w tym "Walk”, "I’m Broken” czy "Mouth for War”. Koncert odbędzie się 4 sierpnia 2020 w krakowskim Klubie Studio.

Zobacz także: Philip H. Anselmo & The Illegals zagrają w Polsce w 2020 [DATA, MIEJSCE, BILETY]