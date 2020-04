Pantera prezentuje limitowaną serię koszulek na czas pandemii. Muzycy przerobili kultową okładkę

Pandemia koronawirusa trwa. Na całym świecie trwają apele o pozostanie w domu i unikanie kontaktu z innymi ludźmi. Model izolowania mieszkańców wybrała większość krajów objętych epidemią. Władze mają nadzieję, że dzięki temu rozłożą zachorowania w czasie i sprawią, że służba zdrowia będzie nadążała z leczeniem kolejnych zakażonych koronawirusem. W sieci pojawiają się kolejne akcje namawiające do zostania w domu, a hasztag #stayhome jest już znany w każdym zakątku internetu.

Cegiełkę do poparcia izolacji postanowili dołożyć muzycy Pantery. Metalowa grupa zakończyła działalność w 2003 roku, jednak nadal ma ona ogromną rzeszę fanów, co postanowiła wykorzystać w szczytnym celu. Muzycy stworzyli limitowaną serię koszulek, które przypomną każdemu o zachowaniu zasad obowiązujących podczas pandemii.

Na panterastore.com pojawiły się koszulki z przerobioną okładką kultowej płyty "Vulgar Display Of Power". Pięść, która wymierza cios ma założoną jednorazową rękawiczkę. Oryginalnie twarz na okładce wykrzywia grymas bólu po uderzeniu, w nowej wersji widzimy tylko zaciśnięte oczy, dalszą część zakrywa maseczka ochronna. Dodatkowo na koszulce widzimy cytat z utworu "Walk":

Be yourself by yourself. Stay away from me.

Bądź sobą, sam. Trzymaj się z daleka ode mnie. "