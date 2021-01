Papa Emeritus IV powrócił z coverem The Rolling Stones. Zobacz jego występ w TV [WIDEO]

Wokalista Ghost w coverze The Rolling Stones "Sympathy for the Devil". Zobaczcie jego telewizyjny występ.

Ghost w repertuarze The Rolling Stones? Takie połączenie jest dosyć nietypowe, ale kto nie lubi zaskakujących coverów? Szwedzki zespół ma już na swoim koncie cover chociażby Pet Shop Boys, który przerobił w swoim stylu, teraz zaś Papa Emeritus IV połączył siły z The Hellacopters, by zinterpretować klasyk "Sympathy for the Devil".

Papa Emeritus IV wykonał cover The Rolling Stones "Sympathy for the Devil" [WIDEO]

Wokalista grupy Ghost wystąpił razem z The Hellacopters w szwedzkim teleturnieju. Dawno już nie widzieliśmy Papa Emeritusa w akcji i jak pokazuje poniższe nagranie, nadal jest w dobrej formie:

Ghost obecnie pracuje nad nowym wydawnictwem. Jeszcze w październiku 2020 lider zespołu zapowiedział, że formacja wejdzie do studia na początku 2021 roku. Płyta powinna być gotowa w marcu, a ukaże się latem, gdy też zespół ma wybrać się w trasę, jeśli oczywiście będzie to możliwe. Jak na razie jednak wątpliwe jest, by koncerty wróciły latem, ale jak wiadomo, nadzieja umiera ostatnia.