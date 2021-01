Papa Roach nagrało nową wersję swojego przeboju z udziałem... tiktokera

Różne zespoły chwytają się różnych działań, by pozostać na topie. Niektórzy nagrywają nowe płyty i nie schodzą z ust fanów, bo wciąż robią dobre rzeczy. Inni próbują być na siłę kontrowersyjni, jak np. wokalista Trapt, który w 2020 roku próbował wywołać wojnę z praktycznie każdym, kto zwrócił na niego uwagę. Inni natomiast odświeżają swoje hity, żeby pozostawać w świadomości coraz młodszych osób.

Taką drogą poszedł zespół Papa Roach, który postanowił uczcić dwudziestolecie swojego przeboju "Last Resort" nowym remiksem. Ten został przygotowany we współpracy z Jerisem Johnsonem, znanym ze swojej działalności na TikToku. Na temat tego niecodziennego collabo wypowiedział się w oświadczeniu lider Papa Roach, Jacoby Shaddix:

To było niezwykłe, że Jeris tak dobrze zareagował na ten kawałek. Rozmowa związana z "Last Resort" i to, jaki miał wpływ na ludzi przez ostatnie 20 lat, to coś niesamowitego. Cieszymy się, że możemy go "przeładować" i pokazać nowej generacji. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie wywoływał kolejne dyskusje.

Johnson dodał też, że "Last Resort" w nowej wersji jest "otoczone przez magię" i nie mógł uwierzyć, że będzie współpracował z Papa Roach:

Oryginalne "Last Resort" jest jedną z najbardziej kochanych i ważnych piosenek dla całej generacji (i dla mojego dzieciństwa). Jest w tym kawałku energia, która sprawia, że on jest żyjącą sztuką. Kiedy go zremiksowałem, to nie spodziewałem się, że kilka tygodni później będę w studiu z Papa Roach.

Reakcja na ten kawałek była tak dobra, że ja (przypadkowy dzieciak z Tik Toka) przykułem uwagę legendarnej kapeli, która zaprosiła mnie do współpracy ze sobą. Ch*j mnie interesuje, co powiedzą inni, dla mnie to magiczne.