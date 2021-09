Papa Roach powrócił z nowym singlem. Zobaczcie klip do kawałka "Kill The Noise"

Papa Roach w miarę regularnie wydaje kolejne albumy, z których każdy jest w gruncie rzeczy sporym sukcesem. Pewnie podobnie będzie z nowym krążkiem grupy, który promowany będzie nowym singlem "Kill The Noise".

Papa Roach powraca z nowym singlem Kill The Noise

Grupa Papa Roach stwierdziła w oficjalnym oświadczeniu, że to prawdopodobnie ich "najcięższy kawałek od 4 lat", co w gruncie rzeczy jest prawdą. Czeka na nas nisko przestrojona gitara, breakdown, którego nie powstydziliby się prawdziwi metalcore'owcy, a także standardowy melodyjny refren. Wiecie, klasyczny Papa Roach.

Ale skoro coś działa, to po co to zmieniać? Zapytajcie panów ze Slayera i Iron Maiden - da się zrobić kawał poważnych karier za pomocą grania remiksów swoich własnych kawałków. Oczywiście żartuje, więc się nie pieklcie w komentarzach na Facebooku.

Chyba wystarczająco długo musieliście przescrollować, żeby dotrzeć do nowego klipu Papa Roach. Bez zbędnego przedłużania - oto "Kill The Noise":

Oglądaj

Jak czytamy w rozmowie z Jacobym Shaddixem z okazji premiery kawałka:

Łatwo się pogubić w swoim własnym umyśle - wszyscy mierzymy się z jakimiś demonami. Dla nas, "Kill The Noise" jest katharsis przez ciężką muzykę. Przypomnieniem, żeby czasami znaleźć chwilę ciszy w tym pokręconym świecie.

Na razie zespół nie zdradził, czy kawałek promuje jakąś płytę, czy wydali go tak o, dla funu.